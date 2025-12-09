Giornale di Sicilia: “Inzaghi ha ingranato la marcia Scatta l’operazione risalita”

Il successo di Empoli ha portato a dieci i punti nelle ultime cinque partite. È il terzo miglior rendimento nello stesso periodo dopo Frosinone e Monza

Il Giornale di Sicilia apre con un messaggio netto: il Palermo ha finalmente “ingranato la marcia giusta” e sembra avviato verso quella zona di classifica che le aspettative di inizio stagione indicavano come obiettivo naturale. La vittoria in casa dell’Empoli viene definita come un punto di svolta, capace di restituire vigore a una squadra che, fino a poco tempo fa, alternava prestazioni roboanti – come quelle contro Pescara e Carrarese – a cadute improvvise che impedivano continuità.

Il quotidiano sottolinea che l’“operazione risalita” è iniziata simbolicamente il 1° novembre, giorno del 125° anniversario del club, celebrato con il successo sul Pescara. Da allora i rosanero di Filippo Inzaghi hanno raccolto 10 punti in 5 partite, un rendimento non perfetto ma sufficiente a invertire una deriva che stava preoccupando.

Analizzando questo segmento di campionato, il GdS evidenzia che il Palermo è la terza squadra più performante della Serie B nelle ultime cinque giornate, dietro solo a Frosinone e Monza. Un trend che ha permesso a Joel Pohjanpalo e compagni di rosicchiare terreno su diverse concorrenti: il giornale ricorda, ad esempio, come siano riusciti a colmare 5 punti sul Modena, raggiungendolo in classifica, e a superare il rendimento del Cesena nello stesso intervallo.

Stringendo lo sguardo alle ultime tre giornate, il GdS sottolinea che il Palermo ha fatto meglio persino del Monza, totalizzando 7 punti contro i 5 dei brianzoli. Per questo la sfida di venerdì contro la Sampdoria viene descritta come un’occasione da sfruttare per consolidare la rincorsa verso le posizioni che valgono la promozione diretta in Serie A. L’immagine scelta dal giornale è chiara: “il ferro è caldo”, e i rosanero devono colpire adesso.

