Palermo, Gds: “Umiltà, compattezza e coraggio. Corini rilancia vecchia guardia…”

Palermo che incassa tre punti preziosissimi per la classifica e per il morale. Urgeva un acuto per uscire da un frangente critico, figlio delle due sconfitte consecutive contro Lecco e Sampdoria e dell'involuzione tangibile sul piano del gioco dopo l'ultima sosta del torneo cadetto. Con carattere, abnegazione e compattezza, la squadra di Corini è riuscita a spuntarla su un Brescia alle prese con problemi di fiducia e conclamati limiti strutturali. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia evidenzia il canovaccio di un match non certo godibili sul piano di gioco e contenuti tecnici, ma che rappresenta una svolta quanto mai provvida e significativa per la squadra rosanero. Il gol di Coulibaly su assist di Valente ha deciso un match brutto, spigoloso e gagliardo, con Palermo e Brescia molto paurose e contratte, provate nella psiche e nell'autostima dalla serie di sconfitte precedenti. Rondinelle meglio in avvio, poi il vantaggio rosa ha cambiato inerzia psicologica e tattica del match. Bravo e coraggioso Corini a scegliere Valente mandando in panchina Insigne, così cone a rischiare Coulibaly titolare dopo il periodo di stop, schierandolo trequartista incursore in un atipico 4-2-3-1. Densità e copertura degli spazi dopo il gol che ha sbloccato il match in casa Palermo, rosa attenti alla fase di non possesso e desiderosi di non correre alcun rischio per cercare il raddoppio, evitando di sbilanciarsi o allungarsi inopinatamente come accaduto contro Spezia e Lecco. Due gare servite da lezione, visto che i rosa con pragmatismo e prudenza gestiscono le sortite confuse e sterili di un Brescia volenteroso ma obiettivamente con poche idee in avanti. Le prestazioni di Valente e Marconi costituiscono spunto di riflessione, elementi della vecchia guardia che sembravano dimenticti e si sono fatti trovare pronti al bisogno, dimostrandosi ancora utili ed importanti per questa squadra. Ora bisognerà ritrovare autostima, continuità e trame di gioco, provando a conquistare l'intera posta in palio anche contro il Cittadella nell'ennesima gara al Barbera proposta dal calendario.