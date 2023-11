Palermo-Brescia, Corriere dello Sport: “Carattere rosa, ora Cittadella. Mosse Corini…”

Contava solo vincere. Con carattere, applicazione, corsa e spirito di sacrificio. senza orpelli ornamentali o fumosi fronzoli, ma con estremo pragmatismo. Il Palermo ha perfettamente interpretato significati e connotazioni di una gara brutta, sporca e cattiva, una contesa di muscoli e nervi più che un confronto squisitamente tecnico-tattico. La zuccata di Coulibaly ha regalato ossigeno e serenità alla squadra di Corini, reduce da due ko consecutivi, mandando in crisi profonda le rondinelle di Gastaldello giunte alla quarta sconfitta di fila. L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il match andato in scena ieri al Renzo Barbera, sottolineando l'importanza della posta in palio avvertita tangibilmente dalle due squadre entrambe in un frangente critico della propria stagione. Assist di Valente e gol di Coulibaly: le due mosse inedite di Corini nell'undici titolare hanno sortito ottimi frutti. Era una gara all'insegna di gagliardia e fisicità, ragion per cui gamba e scorribande di Valente e muscoli di Coulibaly sono risultati essere efficaci e pertinenti alla contingenza. Gioco confuso e poco fluido, squadre prudenti ed attente alla fase di non possesso. Palermo che l'ha vinta di voglia e di carattere, mostrando coesione e spirito di gruppo imprescindibili per uscire dal momento negativo. Corini azzecca le mosse nell'undici iniziale e ritrova il terzo posto, accogliendo con soddisfazione i ritorni in campo di Buttaro e Di Mariano, così come le ottime prove di Coulibaly e Valente e la prestazione positiva di Marconi subentrato all'infortunato Ceccaroni. Palermo che torna terzo, dopo aver gestito con ordine e grinta il vantaggio, in un match spigoloso, ricco di falli e scontri rudi, qualche interessante ripartenza rosa vanificata sul più bello e varie mischie di marca bresciana dalle parti di Pigliacelli alla ricerca del pari. Tre punti, orgoglio e carattere, la ricetta migliore per ritrovare il sorriso e preparare al meglio la prossima sfida interna contro il Cittadella di Gorini, in programma domenica pomeriggio al Renzo Barbera.