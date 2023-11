Palermo-Brescia, pagelle quotidiani: muro Mateju, Coulibaly top, Brunori e Mancuso…

Palermo che tira un sospiro di sollievo battendo il Brescia nel recupero della seconda giornata del campionato di Serie B. Gara sporca, spigolosa e molto tattica al Renzo Barbera, squadre contratte e poco nrillanti che hanno avvertito il peso specifico della posta in palio in un momento difficile della stagione per entrambe. Squadra di Corini che l'ha spuntata grazie al gol di Coulibaly, schierato titolare dal primo minuto al pari di Valente ed autore di un'ottima prestazione come l'ex Carrarese. Infortunio per Ceccaroni nel primo tempo ma difesa rosanero che ha retto l'urto delle rondinelle senza particolari difficoltà, Pigliacelli non ha di fatto dovuto compiere un solo intervento di rilievo. Coulibaly, Valente, Mateju, Lucioni e Gomes reputati tra i migliori in campo nelle pagelle pubblicate dai quotidiani cartacei, poco brillante invece la prova di capitan Brunori e del suo compagno di reparto di giornata Mancuso.