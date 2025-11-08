Palermo, GDS: “Trasferta vietata? I tifosi vanno allo stadio”

Trasferta dal sapore amaro per i tifosi del Palermo , che non potranno assistere in massa alla sfida di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia . Come riporta il Giornale di Sicilia, motivi legati all’ordine pubblico hanno spinto le autorità a imporre severe restrizioni nella vendita dei biglietti, limitando drasticamente la presenza rosanero sugli spalti: saranno appena una quarantina i sostenitori ammessi nel settore ospiti del “ Romeo Menti ”.

Nonostante le limitazioni, la passione dei tifosi rosanero non si è spenta. Nella giornata di ieri, infatti, circa cento sostenitori si sono radunati nel piazzale del “Renzo Barbera” per salutare la squadra prima della partenza verso la Campania. Tra bandiere, fumogeni e cori, il momento si è trasformato in un’autentica dimostrazione d’amore per i colori del Palermo, sottolinea il quotidiano, un gesto semplice ma dal forte valore simbolico.