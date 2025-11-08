Rassegna Stampa
Palermo, GDS: “Trasferta vietata? I tifosi vanno allo stadio”
Trasferta dal sapore amaro per i tifosi del Palermo, che non potranno assistere in massa alla sfida di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia. Come riporta il Giornale di Sicilia, motivi legati all’ordine pubblico hanno spinto le autorità a imporre severe restrizioni nella vendita dei biglietti, limitando drasticamente la presenza rosanero sugli spalti: saranno appena una quarantina i sostenitori ammessi nel settore ospiti del “Romeo Menti”.
Nonostante le limitazioni, la passione dei tifosi rosanero non si è spenta. Nella giornata di ieri, infatti, circa cento sostenitori si sono radunati nel piazzale del “Renzo Barbera” per salutare la squadra prima della partenza verso la Campania. Tra bandiere, fumogeni e cori, il momento si è trasformato in un’autentica dimostrazione d’amore per i colori del Palermo, sottolinea il quotidiano, un gesto semplice ma dal forte valore simbolico.
Durante il saluto, la squadra ha potuto percepire la vicinanza del proprio pubblico, un affetto che — come scrive il giornale — “accompagnerà i giocatori anche lontano da casa”. Per chi non potrà essere presente al Menti, resta la speranza di seguire da lontano una prestazione positiva e di vedere il Palermo tornare con un risultato importante.
Il Giornale di Sicilia conclude ricordando che questo abbraccio simbolico rappresenta il vero legame tra squadra e città: una passione che va oltre i numeri e le restrizioni, e che continua a essere la forza motrice del tifo rosanero.
