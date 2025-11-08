Il Palermo si prepara alla delicata sfida contro la Juve Stabia. I rosanero sono in cerca di continuità dopo il successo per 5-0 contro il Pescara, arrivato dopo due sconfitte consecutive. La squadra di Inzaghi dovrà dunque dare una risposta forte sul campo, per definire le due sconfitte maturate contro Catanzaro e Monza solo battute d'arresto.
SONDAGGIO: il tuo pronostico di Juve Stabia-Palermo. Come finirà? (1-X-2)
Come finirà il match del "Menti? Esprimi il tuo pronostico tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
