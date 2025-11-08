Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol sondaggio SONDAGGIO: il tuo pronostico di Juve Stabia-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Il Sondaggio

SONDAGGIO: il tuo pronostico di Juve Stabia-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

sondaggio
Come finirà il match del "Menti? Esprimi il tuo pronostico tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Mediagol ⚽️

Il Palermo si prepara alla delicata sfida contro la Juve Stabia. I rosanero sono in cerca di continuità dopo il successo per 5-0 contro il Pescara, arrivato dopo due sconfitte consecutive. La squadra di Inzaghi dovrà dunque dare una risposta forte sul campo, per definire le due sconfitte maturate contro Catanzaro e Monza solo battute d'arresto.

Come finirà il match del "Menti? Esprimi il tuo pronostico tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it

 

Leggi anche
Juve Stabia-Palermo, i convocati di Inzaghi: out Gomes e Gyasi
VIDEO, Verso Juve Stabia-Palermo, le parole di Inzaghi in conferenza stampa

© RIPRODUZIONE RISERVATA