Giornale di Sicilia: “Il Palermo va all’assalto, con la Juve Stabia per il bis”

Dopo la cinquina al Pescara, serve un’altra vittoria per rimanere nei piani alti. Match insidioso, i campani in casa sono imbattuti e hanno subito solo un gol

⚽️ 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 07:36)

Il Palermo archivia con entusiasmo il pokerissimo rifilato al Pescara e guarda con fiducia alla trasferta di Castellammare di Stabia, dove affronterà la Juve Stabia con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria e confermare la ripartenza. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, dopo la brillante prova al “Barbera”, servirà un bis anche lontano da casa per certificare la crescita della squadra di Filippo Inzaghi.

Le “vespe” restano un avversario ostico: al “Menti” sono ancora imbattute e vantano la miglior difesa interna con un solo gol subito in quattro gare. Per i rosanero, dunque, sarà fondamentale ritrovare la stessa efficacia offensiva mostrata contro gli abruzzesi, e non quella vista nelle opache prestazioni con Catanzaro e Monza.

Il giornale ricorda anche come il Palermo abbia interrotto a Catanzaro una lunga striscia di 13 trasferte consecutive con almeno una rete segnata, ma ora la squadra sembra aver ritrovato equilibrio e concretezza. Il ritorno di Bani ha dato solidità al reparto arretrato e il passaggio al 3-5-2, lo stesso modulo della Juve Stabia, garantisce più ordine e compattezza.

In mediana, il nuovo ruolo di Palumbo lo rende più utile in fase difensiva e nelle ripartenze, mentre la presenza di un secondo attaccante accanto a Pohjanpalo aumenta le soluzioni offensive e toglie riferimenti alle difese avversarie.

Il quotidiano ricorda anche l’ultimo, doloroso precedente al “Menti”: la sconfitta per 1-0 dello scorso maggio che costò l’eliminazione dai playoff e diede il via alla rivoluzione estiva. Stavolta, però, l’atmosfera è diversa e le ambizioni del gruppo sono alte.

Per quanto riguarda la formazione, Inzaghi dovrebbe confermare in gran parte l’undici che ha travolto il Pescara. L’unico cambio obbligato riguarda Gomes, ancora ai box per un problema alla spalla, con Segre pronto a subentrare. In avanti, Brunori è in vantaggio su Le Douaron per affiancare Pohjanpalo, mentre in difesa Bani, Ceccaroni e Bereszynski formeranno il trio davanti a Joronen.

Il Giornale di Sicilia conclude sottolineando come la parola d’ordine in casa rosanero sia continuità: il 5-0 al Pescara ha rilanciato entusiasmo e fiducia, ma solo una prova matura contro la Juve Stabia potrà certificare che il Palermo è davvero tornato quello che vuole stare in alto.