Palermo, Gds: “Tabù sosta, serve impresa pe la A diretta. Flop contro il Modena…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza il riverbero negativo in classifica figlio della sconfitta rimediata dal Palermo di Corini al Tombolato contro il Cittadella. Ancora una volta, la squadra di Gorini ha conquistato l''intera posta in palio contro Brunori e compagni, dopo aver sbancato il Barbera nella gara d'andata sempre con la firma di Pandolfi che si è ripetuto sabato scorso aprendo le marcature. Purtroppo, la squadra di Corini ha peccato ancora una volta di continuità nel momento decisivo, confermando il cosiddetto tabù sosta che vede il Palermo sempre in affanno e spesso sconfitto alla prima uscita dopo le pause da calendario del campionato. Un ko cocente ed inatteso, dopo i quattro risultati utili consecutivi ed il successo nell'ultima sfida del girone d'andata contro la Cremonese al Barbera. Passo falso che ha fatto perdere terreno in classifica alla compagine siciliana, adesso settima e scavalcata nuovamente dal Catanzaro, con il Cittadella che ha implementato a quattro i punti di vantaggio sui rosanero. Palermo unico ad uscire sconfitto tra le big nella prima del girone di ritorno, Venezia e Como hanno regolato a suon di gol Sampdoria e Spezia, consolidando il secondo posto alle spalle del Parma. Seconda posizione che dista adesso sei punti per gli uomini di Corini. Vittoria anche per la Cremonese sul Cosenza e grigiorossi che staccano il Palermo in classifica. Evidente che con diciotto gare al termine della regular season c'è margine per recuperare e tutto può ancora accadere. Tuttavia, con questa velocità di crociera servirà una vera e propria impresa alla squadra rosanero per centrare la promozione diretta. Fondamentale capitalizzare al massimo i match contro le piccole, evitando flop come quelli contro Cosenza e Lecco all'andata, e far la voce grossa negli scontri diretti. Altro incrocio playoff sarà quello di sabato prossimo contro il Modena: una vittoria rilancerebbe le ambizioni del Palermo, ma se i canarini dovessero espugnare l'impianto di viale del Fante la classifica rosanero galleggerebbe tra margini di zona playoff e limbo di anonimato.