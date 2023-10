Palermo, Gds: “Sosta e recupero infortunati. Di Mariano, Valente e Buttaro…”

Giorno di riposo dopo l'esaltante vittoria del Braglia contro il Modena. Il Palermo di Corini tira il fiato, in ragione della sosta dei campionati di Serie A e B per gli impegni delle Nazionali. Soddisfazione e clima disteso, in virtù di un eccellente avvio di stagione culminato nell'ennesimo blitz esterno firmato contro la compagine di Bianco, che ha lanciato Brunori e compagni ad un solo punto di distacco dal Parma, con solidando il secondo posto in classifica. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sulla gestione del lavori e sul recupero degli elementi attualmente ai box per infortunio in casa rosanero. Palermo che tornerà in campo lunedì 23 ottobre, nel posticipo serale della decima giornata del torneo cadetto in programma al Renzo Barbera contro lo Spezia guidato da Alvini. Prima sfida di un doppio turno interno consecutivo per la compagine siciliana, che successivamente sfiderà la matricola Lecco, sempre tra le mura amiche. Corini dovrà fare certamente a meno in questo frangente di Desplanches, Vasic e Lund. Il talentuoso portiere scuola Milan ha risposto alla convocazione dell'Italia Under 21, il centrocampista ex Padova raggiungerà i pari età nella selezione serba di categoria, mentre l'esterno ex Hacken è stato nuovamente convocato dalla Nazionale statunitense per le gare amichevoli che gli Usa disputerà contro Germania e Ghana. Giorni che saranno principalmente dedicati al recupero dei lungodegenti in casa Palermo: Di Mariano, Buttaro e Valente. La sosta giunge propizia in tal senso, filtra un cauto ottimismo sulle condizioni di tutti e tre i calciatori al momento ai box per problemi fisici. Se non dovessero sorgere particolari intoppi, Corini dovrebbe averli a disposizione per la sfida contro lo Spezia alla ripresa del campionato cadetto.