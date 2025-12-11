Palermo, GDS: “Si rivede Gyasi, ma Inzaghi non cambia”

Il ghanese torna a disposizione ma Inzaghi sembra intenzionato a confermare gli undici delle precedenti gare

Dal Giornale di Sicilia si apprende che la gara tra Palermo e Sampdoria sarà diretta da Pezzuto di Lecce, arbitro già incontrato dai rosanero all’esordio stagionale nel 2-1 contro la Reggiana. Il quotidiano evidenzia come i precedenti complessivi siano favorevoli: due vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, con riferimenti alle partite di Lecco, La Spezia, Sassuolo, Cesena, Venezia e Pisa. A completare la squadra arbitrale ci saranno Mokthar e Cavallina, con Di Mario quarto uomo e il duo Volpi–Di Vuolo al Var.

La seconda parte del pezzo, firmata da Salvatore Orifici, mette l’accento sulla continuità tecnica voluta da Filippo Inzaghi. Il giornale sottolinea come l’ambiente rosanero stia vivendo un momento di serenità dopo i successi contro Carrarese ed Empoli, vittorie che hanno riportato fiducia e “sorrisi” negli allenamenti. Per questo motivo l’idea del tecnico è chiara: confermare la squadra che ha offerto maggiori garanzie nelle ultime uscite.

Una buona notizia arriva dall’infermeria: si rivede Gyasi, rientrato pienamente in gruppo dopo il problema fisico che lo aveva tenuto fuori. L’articolo evidenzia come già a Empoli, con il rientro di Gomes, lo staff medico avesse dimostrato di poter accelerare i recuperi, e ora tocca all’ex Empoli tornare tra i convocati. Viene sottolineata la sua duttilità, che gli permette di giocare su entrambe le fasce di centrocampo o come sottopunta accanto a Palumbo e dietro a Pohjanpalo, offrendo a Inzaghi un’arma in più per la gara in corso.

Il quotidiano, però, chiarisce che difficilmente Gyasi partirà titolare già domani. L’unico dubbio di formazione riguarda il ruolo di secondo trequartista: il ballottaggio è tra Le Douaron e Vasic, con il francese in leggero vantaggio grazie al gol segnato proprio a Empoli, mentre il serbo — definito tra i più in forma — resta il primo cambio pronto a entrare in partita. Per il resto, sottolinea il giornale, si va verso una conferma totale dell’undici visto nelle ultime due partite, salvo imprevisti dell’ultimo minuto.