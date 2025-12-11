Giornale di Sicilia: “Palermo, l’effetto Barbera per ritrovare la terza di fila”

Tre vittorie consecutive mancano da febbraio del 2024, Inzaghi si affida al fattore casalingo e all’attacco atomico delle ultime settimane per rompere l’incantesimo

⚽️ 11 dicembre - 07:42

Dal Giornale di Sicilia emerge un quadro molto chiaro: il Palermo sta mandando un segnale forte alla concorrenza e vuole riprendersi ciò che ha lasciato per strada. Il quotidiano sottolinea come la parola d’ordine sia “continuità” e come Filippo Inzaghi non voglia assolutamente disperdere il lavoro costruito nelle ultime settimane. Le goleade di Pescara e Carrarese e la vittoria di Empoli vengono presentate come un biglietto da visita ideale per chiudere il 2026 con il piede sull’acceleratore, pur evidenziando che la Sampdoria, in cerca di punti salvezza, non vada sottovalutata nonostante appaia meno solida rispetto agli uomini di Dionisi.

Il giornale ricorda che il Barbera potrebbe finalmente tornare a riempirsi, dopo presenze non esaltanti nella gara contro la Carrarese, complice lo slancio con cui i rosa arrivano alla sfida. Una vittoria contro la Sampdoria permetterebbe di centrare tre successi consecutivi, traguardo che manca da febbraio 2024, quando il Palermo superò nell’ordine Bari, Feralpisalò e Como. Quello che sembrava l’inizio della cavalcata verso la Serie A fu invece, come ricorda il quotidiano, “l’ultimo acuto prima del crollo”. Nella scorsa stagione Dionisi non riuscì mai a infilare tre vittorie di fila, mentre Inzaghi ci è già andato vicino con il doppio successo su Südtirol e Bari, striscia fermata solo dal pari di Cesena.

Secondo il giornale, i punti di forza su cui il tecnico dovrà fare leva sono soprattutto due. Da un lato un periodo offensivo definito “da sogno”: otto gol nelle ultime due gare, quattordici nelle ultime cinque e un Pohjanpalo in stato di grazia, autore di sei reti tra Entella, Carrarese ed Empoli. Dall’altro il fattore casa, perché la vera solidità in questa prima parte di stagione deriva dalla difesa: in sei partite su nove al Barbera la porta è rimasta inviolata e, dopo il pesante passaggio a vuoto contro il Monza, Joronen ha ritrovato l’imbattibilità nelle sfide contro Pescara e Carrarese.

Il quotidiano mette in luce anche il ritorno di quello spirito battagliero che aveva caratterizzato l’avvio di campionato, evidenziando momenti particolarmente intensi come il secondo tempo col Pescara, l’intera gara con la Carrarese e i primi minuti dominanti al Castellani. Se questo atteggiamento sarà riproposto anche contro una Sampdoria che non brilla per solidità difensiva, i tifosi potrebbero vivere un’altra serata esaltante e guardare con maggiore serenità alle sfide del weekend — soprattutto Venezia–Monza — che potrebbero accorciare ulteriormente la distanza dai primi due posti.