Giornale di Sicilia: “Sampdoria e Coda, per Bani è un doppio… derby”

Partita particolare per il centrale che ha sfidato più volte i blucerchiati da capitanodel Genoa. In più dovrà marcare il bomber con cui ha vinto un campionato di B

Dal Giornale di Sicilia emerge che quella contro la Sampdoria non sarà affatto una partita come le altre per il Palermo. La sfida viene descritta come un intreccio di storie personali, rivalità e incroci di carriera che vanno ben oltre il semplice valore dei tre punti. Il quotidiano parla di un vero e proprio “derby emotivo” per diversi protagonisti che, a vario titolo, hanno avuto un legame profondo con l’ambiente blucerchiato o con il suo storico rivale.