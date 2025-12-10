Palermo, GDS: “Ad Empoli sfatato un altro tabù, primo acuto contro una grande”

Prima vittoria contro una big per i rosanero

⚽️ 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 09:13)

Nel suo pezzo, Orifici sottolinea come la vittoria ottenuta al Castellani rappresenti molto più dei tre punti. Il Palermo infatti, fino alla trasferta di Empoli, non era mai riuscito a battere una squadra stabilmente all’interno delle prime otto posizioni della classifica.

L’articolo ricorda che la parte alta del campionato — popolata da formazioni come Frosinone, Monza, Cesena, Venezia, Modena, Catanzaro ed Empoli — fino a pochi giorni fa era stata un terreno ostico per i rosanero. Prima del match in Toscana, il bilancio contro queste “grandi” era magro: appena quattro punti in sei partite, frutto di quattro pareggi e due sconfitte.

Arena evidenzia come molti degli incroci fossero arrivati al Barbera, dove il Palermo aveva chiuso in parità contro Frosinone, Venezia e Modena, mentre era caduto contro il Monza. In trasferta, invece, era arrivato il pari di Cesena e il ko con il Catanzaro.

La vittoria contro l’Empoli ha quindi un valore simbolico: secondo l’autore, è stato «sfatato un altro tabù» della stagione 2025-26. Non solo: il successo certifica che la squadra di Inzaghi ora è capace di imporsi anche contro avversarie di livello, un salto di qualità necessario per restare agganciati alla zona alta.

L’articolo chiude con un monito: dopo aver abbattuto questo muro, servirà dare continuità, perché solo così Pohjanpalo e compagni potranno davvero consolidare le loro ambizioni.