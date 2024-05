Palermo, GdS: “Si punta sui gemelli del gol. Brunori e Soleri per il grande sogno”

Prima dei match contro lo Spezia e l'Ascoli, Brunori e Soleri non avevano mai giocato insieme dal primo minuto. Il primo tentativo non è stato molto felice. Tuttavia, nella seconda occasione contro l'Ascoli, la coppia ha funzionato alla perfezione, segnando entrambi e dimostrando una notevole sintonia nei movimenti.

Con il nuovo modulo di Mignani, che prevede due attaccanti, le opportunità per i giocatori sono cresciute. Inizialmente, Leonardo Mancuso era stato scelto per affiancare Brunori, ma dopo un calo di rendimento, Soleri ha preso il suo posto.

L'intesa tra Brunori e Soleri, insieme al cambio di modulo, potrebbe essere vincente per il Palermo. Tuttavia, Mancuso rimane una valida opzione per l'attacco. La sfida contro il Südtirol sarà determinante per la coppia d'attacco, con Brunori e Soleri pronti a guidare la squadra verso il sesto posto e successivamente ai playoff. La decisione finale spetta al tecnico Mignani, che dovrà sfruttare al meglio le risorse offensive per ottenere il massimo rendimento.