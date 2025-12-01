Palermo, GDS: “Se la crisi è davvero alle spalle si capirà con Dionisi”

Empoli crocevia della stagione: il Palermo cerca conferme dopo la cinquina alla Carrarese

⚽️ 1 dicembre - 08:34

Il Giornale di Sicilia sottolinea come, nonostante la grande vittoria sulla Carrarese, il vero banco di prova per il Palermo arriverà domenica contro l’Empoli. Il quotidiano riprende le parole di Joel Pohjanpalo, che ha ricordato quanto sia inutile «vincere 5-0 e poi perdere la gara successiva», riferimento chiaro a quanto accaduto dopo la cinquina contro il Pescara, seguita dal ko con la Juve Stabia. Per questo, si legge, la sfida con la squadra di Dionisi dirà se la crisi sia davvero alle spalle o se i rosanero stiano ancora pagando il rendimento altalenante iniziato da ottobre.

Il giornale ricorda anche le analisi di Filippo Inzaghi e dello stesso Pohjanpalo: il campionato è lungo, c’è tempo per rientrare, e non è detto che le squadre davanti mantengano il ritmo attuale. A tal proposito vengono citati esempi lampanti: il Monza, reduce da sette vittorie di fila, si è fermato pareggiando proprio con la Juve Stabia, mentre il Modena “si è bloccato all’improvviso”. In questo contesto, il Palermo dovrà farsi trovare pronto costruendo una striscia positiva simile a quella delle rivali.

Il quotidiano mette però in guardia dai facili entusiasmi: i cinque gol alla Carrarese non vanno sopravvalutati, perché gli avversari sono apparsi fragili in difesa e poco incisivi in attacco. A Empoli, scrive il giornale, sarà tutt’altra storia. La presenza di Dionisi, descritto come disposto “a tutto pur di battere i rosanero”, aggiunge ulteriore carica alla sfida, che viene definita un autentico crocevia della stagione.

Secondo l’articolo, una vittoria rilancerebbe concretamente il sogno della promozione diretta, mentre un altro passo falso riaprirebbe ombre su una squadra che, secondo Inzaghi, “non ha ancora un’anima ben definita”. Inevitabile la chiusura sul desiderio dei tifosi — molti dei quali, nota il giornale, sono rimasti a casa nella precedente gara — che vedono nella trasferta di Empoli un momento decisivo per capire se il Palermo sia finalmente uscito dal periodo buio.