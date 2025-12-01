Giornale di Sicilia: “Palermo, fenomeno Pohja «Bello segnare davanti a papà»”

Sabato tripletta e assist, il numero 20 è anche il nuovo capocannoniere della Serie B. «Serata perfetta, non avevo mai fatto centro con mio padre in tribuna»

⚽️ 1 dicembre - 08:30

Il Giornale di Sicilia racconta la rinascita di Joel Pohjanpalo, spiegando come le cinque gare senza gol avessero fatto nascere qualche dubbio, un digiuno “anomalo per un attaccante come lui”, ma che la risposta non si è fatta attendere. Dopo aver colpito contro l’Entella, il finlandese ha sfoderato una prestazione dominante contro la Carrarese, con una tripletta e un assist che lo hanno riportato al centro della scena e lo hanno anche fatto tornare al gol al Barbera, cosa che non accadeva dalla gara inaugurale contro la Reggiana.

Il quotidiano sottolinea come il 5-0 agli apuani abbia proiettato il numero 20 in cima alla classifica marcatori, davanti a Gliozzi, e come il suo quarto assist lo confermi tra i migliori della Serie B: “soltanto Calò ne ha uno in più”. I numeri raccolti in dieci mesi in rosanero vengono descritti come persino superiori a quelli che aveva con il Venezia: 17 reti e 7 assist in 30 partite, una media che lo colloca davanti a bomber come Toni, Miccoli, Amauri e Brunori per rendimento nelle prime trenta presenze.

Il giornale mette in evidenza anche un dato che racconta la sua incisività: da quando è arrivato in Italia, nell’estate 2022, ha segnato a 26 squadre diverse, più di chiunque altro in categoria, mostrando tutto il repertorio, dal gol di rapina al rigore, fino alla conclusione di potenza.

Nel postpartita, Pohjanpalo parla di “giornata perfetta”, non solo per la tripletta ma anche perché per la prima volta ha segnato con il padre sugli spalti, nonostante fosse venuto molte volte senza vederlo esultare. Il finlandese spiega che la squadra è tornata in campo con un solo obiettivo dopo l’1-1 con l’Entella: vincere subito la successiva. Aggiunge che l’importante adesso è dare continuità, perché “non ha senso vincere 5-0 e poi perdere la partita dopo”, e guarda già alla sfida con l’Empoli, ritenuta fondamentale.

Il giornale conclude osservando che mantenere questo ritmo per tutta la stagione sarà complicato, ma che le premesse per chiudere come capocannoniere ci sono tutte. L’auspicio è che alla crescita di Pohjanpalo si accompagni quella del Palermo, che non deve limitarsi all’obiettivo play-off ma ambire a qualcosa di più alto.