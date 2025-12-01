Giornale di Sicilia: “Con la Carrarese sfatati tre piccoli tabù”

Festival delle prime volte: Palumbo si sblocca, la rete con un tiro da fuori area e il rigore

⚽️ 1 dicembre - 08:32

Nel suo approfondimento, Salvatore Orifici sottolinea come la gara tra Palermo e Carrarese abbia rappresentato una sorta di svolta simbolica: una partita che ha permesso ai rosanero di “cancellare diversi tabù” rimasti in piedi nelle prime quattordici giornate. Il quotidiano evidenzia come questi piccoli primati siano arrivati tutti insieme, rendendo il 5-0 contro i gialloblù una vittoria dal valore anche psicologico per la squadra di Inzaghi.

Una delle note più attese è la prima rete stagionale di Palumbo, definita un’autentica liberazione. Il giornale spiega come il fantasista abbia trovato il gol con un preciso colpo di testa, sfruttando al meglio un assist di Segre. Proprio Segre, poco prima, aveva inaugurato il tabù dei gol da fuori area: la sua conclusione, nata da un’azione avviata da Ceccaroni, viene descritta come la prima rete stagionale del Palermo realizzata da oltre i sedici metri.

L’articolo mette in rilievo anche un’altra “prima volta”: il rigore trasformato da Joel Pohjanpalo. Fino a questa giornata i rosanero non avevano ancora ottenuto un tiro dal dischetto, e il finlandese ha mostrato grande freddezza nel concretizzarlo. Non solo: contro la Carrarese, il numero 20 ha trovato anche la sua prima tripletta della stagione e, come osserva il quotidiano, per la prima volta è andato a segno in due gare consecutive, dopo la rete alla Virtus Entella.

Il commento finale del giornale suggerisce che questi piccoli traguardi, arrivati forse più tardi del previsto, possano rappresentare un segnale incoraggiante per il prosieguo del campionato: una serie di nodi finalmente sciolti che i tifosi sperano possano dare slancio ai rosanero.