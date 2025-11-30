Nel Corriere dello Sport la vittoria del Palermo viene raccontata come un’altra serata di dominio assoluto, la seconda consecutiva da cinque gol dopo quella inflitta al Pescara. L’articolo di Paolo Vannini sottolinea come, dopo venti minuti vissuti con un po’ di apprensione, i rosanero abbiano preso in mano la gara trasformandola in un monologo, trascinati da un irresistibile Joel Pohjanpalo, salito in vetta alla classifica marcatori grazie alla tripletta realizzata nella ripresa.
Rassegna Stampa
Corriere dello Sport: “Pohjanpalo è senza limiti Il Palermo torna spietato”
Il quotidiano pone l’accento anche sulla resa sorprendentemente passiva della Carrarese, definita una delle rivelazioni della Serie B ma incapace stavolta di mostrare la solidità vista finora in trasferta. La squadra toscana viene descritta come “molle e poco convinta”, tanto da non approfittare nemmeno del momento iniziale di timore del Palermo. A fronte dei numerosi tiri rosanero e del palo colpito da Vasic, gli ospiti si rendono realmente pericolosi soltanto all’88’, quando Finotto spreca un gol praticamente fatto. Joronen, infatti, rimane per tutta la partita praticamente inoperoso.
Il pezzo evidenzia come Filippo Inzaghi abbia confermato modulo e uomini iniziali, puntando sulla coppia di qualità formata da Ranocchia e Palumbo, che hanno dato ordine e personalità alla manovra. Quando Le Douaron è stato costretto a uscire per un colpo alla testa, il tecnico ha ribadito la sua idea di avere un trequartista puro dietro alle punte, inserendo un Vasic vivace e determinato.
Il gol che cambia la partita è quello di Jacopo Segre, su assist di Pohjanpalo, una rete che “sblocca” mentalmente la squadra e permette al Palermo di esprimere le sue qualità nelle ripartenze rapide. Il raddoppio nasce proprio da una lunga galoppata di Segre, con Palumbo che firma il suo primo centro in rosanero con un tuffo ben calibrato. La ripresa si apre con un’azione splendida sviluppata in verticale da Ranocchia, Palumbo e Pierozzi, conclusa da Pohjanpalo dopo la respinta di Bleve. C’è poi spazio per il primo rigore stagionale assegnato al Palermo, procurato da Vasic e trasformato dal finlandese, che chiude la sua notte perfetta segnando ancora grazie a un’accelerazione di Pierozzi e a un errore del portiere avversario.
Il giornale riassume così una gara travolgente, in cui il Palermo ha dimostrato che, quando entra in ritmo e trova subito il vantaggio, può tenere testa a qualsiasi squadra del campionato.
