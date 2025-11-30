Corriere dello Sport: “Pohjanpalo è senza limiti Il Palermo torna spietato”

Il pezzo evidenzia come Filippo Inzaghi abbia confermato modulo e uomini iniziali, puntando sulla coppia di qualità formata da Ranocchia e Palumbo, che hanno dato ordine e personalità alla manovra. Quando Le Douaron è stato costretto a uscire per un colpo alla testa, il tecnico ha ribadito la sua idea di avere un trequartista puro dietro alle punte, inserendo un Vasic vivace e determinato.