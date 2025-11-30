Palermo, GDS: “Orgoglio Segre: «Una grande partita»”

Segre trascina il Palermo e richiama lo spirito di squadra: “Così abbiamo trasformato i fischi in applausi”

⚽️ 30 novembre - 08:24

Nel Giornale di Sicilia la prestazione di Jacopo Segre viene descritta come una delle chiavi del successo del Palermo, non solo per il gol e l’assist, ma per la risposta di carattere che lui e la squadra hanno dato dopo un periodo complicato. Il centrocampista, autore del suo terzo gol stagionale – tutti realizzati al Barbera e distribuiti nelle ultime gare casalinghe – parla più dello spirito collettivo che della sua prova individuale, spiegando che dopo giorni di allenamenti intensi «si è vista una grande gara», frutto della volontà comune di non sbagliare atteggiamento e di mantenere alta l’intensità.

L’articolo mette in evidenza come Segre sottolinei che il Palermo abbia saputo “dominare e chiuderla subito”, grazie anche all’approccio del secondo tempo, quando la squadra si era ripromessa negli spogliatoi di continuare a spingere fino a trovare il 3-0, arrivato subito dopo l’intervallo. Una vittoria netta, che però, afferma, non era così semplice come i rosanero l’hanno fatta sembrare.

C’è spazio anche per un passaggio sulla fascia di capitano, finita sul braccio di Bani: Segre precisa che lui “si sente comunque un capitano”, ricordando quanto abbia sempre dato per questa maglia, ma ribadisce che la scelta spetta all’allenatore e va rispettata senza discussioni.

La reazione della squadra, che ha portato al secondo 5-0 consecutivo in casa dopo quello al Pescara, viene presentata come il risultato del lavoro svolto dopo la deludente prova contro l’Entella, quando dai tifosi erano arrivati fischi pesanti. Segre spiega che a Chiavari «non ci siamo riusciti» a portare a casa la vittoria, ma che il gruppo si è rimboccato le maniche e ha trasformato quei fischi in applausi grazie alla prova contro la Carrarese.

Lo sguardo si sposta infine alla prossima sfida, quella sul campo dell’Empoli di Dionisi, dove – come conclude il quotidiano citando le parole del numero 8 – servirà una prova di carattere anche lontano dal Barbera.