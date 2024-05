Palermo, Gds “Scelte Mignani per sfidare Sudtirol. Mistero Stulac, da big a comparsa”

Bivio playoff determinante per il Palermo di Mignani nell'ultima giornata della regular season del torneo cadetto. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia prova a captare le probabili scelte del tecnico rosanero in sede di formazione iniziale. Premesse non in coraggianti, vista la striscia modesta di soli quattro punti conquistati in sei partite, il deludente pari interno contro l'Ascoli con l'ormai cronico calo nella ripresa, e l'ultima sconfitta patita nella precedente trasferta a La Spezia. Ad acuire il momento di oggettiva criticità, le assenze pesanti di Gomes e Ceccaroni, acciaccati entrambi e preservati per il preliminare playoff, che si aggiungono a quelle di Di Mariano, Vasic e Coulibaly. Mignani vuole consolidare parametri e riferimenti saldi, sia in termini di interpreti che di modulo adottato, ma oggi dovrà giocoforza cambiare qualche pedina nel suo scacchiere. DEsplanches favorito tra i pali dopo aver scalzato Pigliacelli nelle gerarchie tecniche, difesa a tre con Nedelcearu e Lucioni certi di una maglia, uno tra Marconi e Graves a completare il pacchetto arretrato. Diakitè agirà da quinto alto a tutta fascia sul versante destro con Lund sul fronte opposto, Ranocchia, Segre ed Henderson comporranno il reparto nevralgico in mediana, Brunori e Soleri tandem d'attacco già a segno contro l'Ascoli pochi giorni fa al Barbera. Resta un mistero l'eclissi di Stulac, qualità tecniche indiscusse e background di rilievo in Serie A con Parma ed Empoli, unico vero playmaker di ruolo in organico. Rendimento altalenante e qualche problema fisico, lo sloveno da potenziale leader è ormai divenuto una comparsa. Né Corini né Mignani hanno deciso di affidargli le chiavi del centrocampo, contro l'Ascoli uscito Gomes per infortunio il coach genovese ha preferito inserire Henderson lasciando poi a Stulac una manciata di minuti nel finale. Anche oggi sarà lo scozzese ad indossare i panni del playmaker, con l'ex Venezia ancora relegato in panchina. La coppia Brunori-Soleri in avanti fornisce ampie garanzie, entrambi reduci con Marconi e Buttaro della banda Baldini che trionfò nei playoff di Lega Pro. Attaccanti diversi ma perfettamente complementari per caratteristiche tecnico-tattiche, vivono un ottimo momento di forma e sono sempre sul pezzo sul piano agonistico, della concentrazione e dell'intensità anche sotto il profilo motivazionale. Aggrapparsi ai loro gol appare uno dei pochi appigli per credere ancora di poter compiere un'impresa che appare impossibile ma di fatto non lo è. Conquistare una seconda promozione con questa maglia farebbe entrare Brunori e Soleri di diritto nella storia del club. Intanto bisogna chiudere la stagione regolare al sesto posto, battendo il Sudtirol al Druso e garantendosi il diritto di giocare il preliminare al Barbera con due risultati su tre.