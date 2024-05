Sudtirol-Palermo, out Ceccaroni e Gomes: i convocati di mister Mignani

Sono venti i calciatori rosanero convocati per la sfida in programma venerdì sera allo Stadio "Druso".

Oltre a Coulibaly, Vasic e Di Mariano, non saranno disponibili Pietro Ceccaroni (affaticamento muscolare) e Claudio Gomes (gonalgia).