Palermo, Gds: “Rosa, numeri da big! Ritmo da primato nell’ultima mezz’ora, Corini…”

Tra le pieghe dei numeri alla base di una partenza sprint. Il Palermo di Corini è scattato fulmineo dai blocchi di partenza del campionato di Serie B 2023-2024. Sedici punti in sette partite giocate, secondo posto in graduatoria con una gara da recuperare, dodici gol realizzati e solo quattro subiti. Basterebbero questi dati per dimensionare l'eccellente livello di performance della compagine rosanero in questo avvio di stagione. Tuttavia, se si scruta su dinamiche, modalità e percorso compiuto da Brunori e compagni nel primo scorcio di torneo, si evince chiaramente che il Palermo primeggia rispetto alle dirette contendenti in una serie di speciali classifiche che raccontano molto sulle caratteristiche di una squadra.

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sviscera questi numeri: dai dieci marcatori diversi fin qui registrati in casa rosanero, al numero delle rimonte effettuate passando dal contributo fornito dai subentrati dalla panchina. Primato anche per le reti realizzate su palla inattiva, quattro gol su dodici realizzati di testa. Dati che rivelano un salto di qualità in materia di tempi di inserimento ed occupazione degli spazi in area di rigore. Incornate vincenti e pesanti: Segre e Soleri a Reggio Emilia, Brunori su torre aerea di Lucioni a Venezia, Aurelio su cross di Henderson contro il Sudtirol, poker di colpi di testa valso ben nove punti. Palermo di Corini che si è fin qui distinta come la formazione maggiormente in grado di capitalizzare i secondi tempi: se la classifica si limitasse ai risultati dei primi quarantacinque minuti di gioco i rosanero occuperebbero il nono posto. Siciliani secondi per numero di punti nella seconda frazione di gioco, addirittura primi in assoluto se si prendesse in considerazione l'ultima mezz'ora di gioco. Dettaglio che rivela forma mentis da big e determinazione feroce nel cercare il risultato e crederci sempre e comunque fino al triplice fischio del direttore di gara.