Palermo, Gds: “Rosa a due velocità, pochi gol nel primo tempo. Difesa di Corini…”

Un pareggio prezioso per come è arrivato ed in considerazione del valore dell'avversario. Il Palermo di Corini ha vissuto circa un'ora di estrema criticità, al cospetto di uno Spezia che aveva aggredito egregiamente partita e compagine rosanero, marcando una chiara supremazia territoriale e costruendosi un meritato doppio vantaggio nel cuore della ripresa. Reca nella prima frazione ed Esposito attorno al minuto settanta avevano gonfiato la rete alle spalle di Pigliacelli, mettendo una seria ipoteca sulla conquista dei tre punti in palio al Barbera. La formazione di alvini non aveva però fatto i conti con determinazione, personalità ed indole indomita di Lucioni e compagni, capaci di rimettere le cose a posto nell'ultimo scorcio di match con la zampata di Mancuso e la meravigliosa punizione di Stulac. Rimonta esaltante ed ispirata dalla spinta di un pubblico trascinante e pregno di passione per la propria squadra del cuore. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza una serie di interessanti dati statistici che rivelano una tendenza piuttosto ricorrente nelle dinamiche della formazione di Corini. La fase offensiva del Palermo FC è chiaramente in modalità diesel, numeri alla mano, nei primi quarantacinque minuti l'attacco rosanero fatica a carburare. Sedici gol complessivi messi a segno nelle nove gare disputate, soltanto tre nel primo tempo e ben tredici nella ripresa. Cinque marcature sono addirittura state realizzate dai calciatori del Palermo ben oltre il novantesimo minuto. Dato che attesta carattere, forza di reazione, voglia di crederci fino all'ultimo istante, nella consapevolezza che anche l'ultima palla giocabile, proprio come nel caso della mmagia di Stulac contro lo Spezia, può essere quella propizia a cambiare le sorti del match. Se in fase offensiva il Palermo fa fatica a far sollecitamente breccia nei dispositivi difensivi avversari, discorso ben diverso per quanto concerne l'approccio mentale alle frazioni di gara della retroguardia di Corini. Mai, infatti, almeno fin qui, il Palermo ha subito gol nei primi minuti dei due tempi. Circostanza che attesta una buona propensione a sintonizzarsi subito sulle giuste frequenze sul piano nervoso, mentale e motivazionale, scendendo in campo con la dovuta dose di concentrazione fin da subito.