Palermo, GdS: “Rosa a Bolzano, Mancuso scalpita per una maglia da titolare”

Leonardo Mancuso ha voglia di riconquistare un posto da titolare al Palermo dopo essere stato in panchina nelle ultime due partite contro Spezia e Ascoli. Ecco il bilancio della sua stagione e della corsa per un posto da titolare: Mancuso parte bene, entrando dalla panchina e segnando contro l'Ascoli il suo primo gol che gli regala tre punti preziosi. Ha poi segnato in partite consecutive contro Modena e Spezia, dando un contributo importante alla squadra. Ha però subito un calo di forma prima di riprendersi con buone prestazioni contro Cosenza, Parma e Reggiana. Nonostante sia stato sostituito da Edoardo Soleri nelle ultime due partite, Mancuso rimane determinato ad aiutare il Palermo a raggiungere i suoi obiettivi: assicurarsi un sesto posto e fare bene nei playoff. La competizione tra Mancuso e Soleri è feroce, ma la motivazione e la capacità di Mancuso di segnare gol cruciali lo rendono una risorsa per la squadra. La decisione se farlo partire titolare contro il SudTirol, vista la posta in palio, spetta al tecnico Michele Mignani.