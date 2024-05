Tragedia di Casteldaccia: il Palermo con il lutto al braccio contro il Sudtirol

Cinque operai sono morti ieri a Casteldaccia, in provincia di Palermo. Sono rimasti intrappolati in una vasca interrata dell'impianto di sollevamento delle acque reflue dell0Azienda municipale acquedotti (Amap) mentre stavano eseguendo dei lavori di manutenzione nella struttura. Un altro operaio è in gravissime condizioni ed è stato intubato sul posto e trasferito in elisoccorso al Policlinico di Palermo. Le vittime sono Epifanio Assazia, Giuseppe La Barbera, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano.