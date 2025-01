Palermo, GDS: “Ritorno di fiamma per Gytkjaer, Gomes resta sempre in bilico”

Il Palermo, con Osti al comando, punta a rinforzare ogni reparto. Le possibili partenze di Gomes e Saric aprono scenari in mediana, mentre si valuta Gytkjaer per l’attacco. Con dieci milioni investiti, il club

⚽️ Mediagol 9 gennaio 2025 (modifica il 9 gennaio 2025 | 07:02)

Rinforzare senza stravolgere è la strategia del neo-direttore sportivo Osti, al lavoro per migliorare l’organico rosanero. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, “occorre trovare giocatori già pronti a dare un contributo importante”, fondamentali per invertire il trend negativo della squadra di Dionisi.

Le priorità riguardano tutti i reparti, con l’incognita Gomes al centro delle attenzioni di club di Serie A come Parma e Genoa e club stranieri di massima serie. L’eventuale cessione del centrocampista francese, che “ambisce a misurarsi in tornei più prestigiosi”, obbligherebbe il Palermo a intervenire massicciamente sulla mediana, considerata anche la probabile partenza di Saric, vicino al Bodrumspor. Tra i possibili innesti in entrata, il GDS riporta il nome di Kasami, proposto dalla Sampdoria.

Per la difesa, Peda e Appuah sono in uscita, con squadre di Serie C e polacche interessate al centrale, mentre il giovane esterno potrebbe tornare in Francia per giocare con maggiore continuità.

In attacco, il Giornale di Sicilia evidenzia il possibile arrivo di Gytkjaer, bomber danese del Venezia, che andrebbe a completare un reparto già competitivo con Brunori, Henry e Le Douaron. Il quotidiano conferma che “l’eventuale arrivo di Gytkjaer non è subordinato alla partenza di uno dei tre centravanti in rosa”.

Il mercato di questa stagione del Palermo, sottolinea il GDS, è stato caratterizzato da un investimento significativo di dieci milioni, replicando la strategia della scorsa annata, con l’obiettivo di compiere il tanto atteso salto di categoria.