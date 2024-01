Palermo, Gds: “Plus Coulibaly per Corini contro il Modena. Dubbi e chance Vasic…”

Centrocampo notoriamente ago della bilancia nell'economia del gioco di ogni squadra. Non per niente la linea mediana viene definita zona nevralgica, i cui meccanismi sono fondamentali per conferire funzionalità ed efficacia in entrambe le fasi di gioco. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza le opzioni al vaglio di Corini per il match contro il Modena in programma sabato prossimo al Barbera. Coulibaly ha smaltito i postumi delle noie muscolari con annessa sindrome influenzale che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane. L'ex Ternana è tornato ad allenarsi a pieno regime con il gruppo in settimana ed è molto probabile che Corini lo schieri nell'undici titolare da opporre alla compagine di Paolo Bianco. Out Stulac per squalifica, dopo l'espulsione rimediata dal playmaker sloveno nel match del Tombolato contro il Cittadella, a far posto al tuttocampista senegalese dovrebbe essere Liam Henderson. Fisicità, peso specifico e tempi di inserimento di Coulibaly potrebbero costituire un plus non indifferente sia in termini di pressing e schermatura che di imprevedibilità della proposta offensiva, in una linea mediana che dovrebbe essere completata da Segre e Gomes. L'ex Torino è in assoluto tra i centrocampisti più in forma in casa rosanero, il francese ha recuperato dall'affaticamento muscolare ed è pronto a tornare titolare dopo lo spezzone di match al Tombolato. Occhio anche a Vasic, fin qui poco impiegato, in attesa di una chance dal primo minuto per dimostrare il proprio valore e provare a lasciare il segno in una gara delicate e dalla posta in palio piuttosto alta in chiave playoff.