Palermo, Gds: “Pigliacelli torna protagonista e decisivo tra i pali. Suo futuro…”

Due parate importanti, sul mancino di Di Chiara reso ancor più insidioso dalla deviazione di Diakitè, quindi sulla botta da distanza ravvicinata di Delprato. Pigliacelli è stato autore di una prova autorevole e brillante tra i pali contro la capolista, riuscendo a blindare la propria porta ed assicurando alla squadra rosanero il quarto clean sheet stagionale. Palermo che era già stato capace di chiudere senza gol al passivo le sfide vinte contro Bari e Como al Barbera, Lecco in trasferta. Dopo qualche prestazione non proprio irreprensibile e tre gol consecutivi incassati con conclusioni dalla media distanza, il portiere rosanero ha reagito sul campo alle critiche sfoderando due buone prestazioni contro Cosenza e Parma. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come anche contro i ducali Pigliacelli abbia ribadito alcune delle sue lodevoli peculiarità nell'interpretazione del ruolo: la reattività ed i riflessi sui tiri deviati, l'abilità nell'opporsi alle conclusioni sul primo palo che protegge egregiamente, precisione e dimestichezza nello smistare il gioco nel primo possesso, in virtù di piedi educati e tecnica individuale rimarchevole per un estremo difensore. L'auspicio del portiere rosanero è quantomeno di eguagliare gli standard di rendimento del finale di stagione scorsa, quando il Palermo mancò di un soffio l'appuntamento con l'accesso ai playoff ma lui si rese protagonista di parate importanti e prestazioni di alto livello. Mancano quattro match di regular season più eventuali playoff per convincere il club a puntare su di lui anche in prospettiva futura, le chances promozione del Palermo passano ancora dalle sue performances ma anche dalla capacità della squadra di svolgere un'efficace e coesa fase difensiva, come ammirato proprio al cospetto della capolista Parma.