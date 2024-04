Palermo, GdS: “Out Lucioni e Di Mariano a Cosenza, Mignani pensa al suo 4-3-1-2”

Mignani ha fatto di necessità virtù all'esordio sulla panchina del Palermo nella sfida contro la Sampdoria. Troppe le assenze in casa rosanero in occasione della gara pareggiata al cospetto della compagine di Pirlo: out Ranocchia e Vasic per infortunio, Coulibaly e Gomes per squalifica. Come sottolineato dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia, il 3-4-1-2 varato dall'ex coach del Bari, divenuto 5-3-2 nella ripresa, è stato reputato l'assetto idoneo per fronteggiare Verre e compagni in relazione alle contingenze, ma è probabile che con una settimana di lavoro in più ed una gamma di opzioni più ampia Mignani possa cambiare pelle al Palermo fin dalla trasferta di sabato prossimo a Cosenza. Lucioni e Di Mariano, tra i migliori in campo nella gara contro i doriani, erano diffidati e saranno squalificati in ragione del cartellino giallo rimediato da entrambi sabato scorso. In compenso, al San Vito Marulla, Mignani potrà nuovamente contare su Gomes e Coulibaly in zona nevralgica. Difficile la riproposizione del medesimo modulo adottato dai rosa contro la Sampdoria, probabile che il nuovo mister dei siciliani lavori sul suo schema prediletto 4-3-1-2 o imbastisca una sorta di 4-3-3 per il match contro la squadra di Viali. Con Gomes nuovamente a disposizione e Segre pedina inamovibile a centrocampo, il tecnico dovrà decidere se dare fiducia ad Henderson nell'undici titolare o magari riproporre Stulac playmaker con il francese intermedio in mediana, dando seguito alle sue dichiarazioni in conferenza stampa in cui ha definito possibile la coesistenza tra il centrocampista sloveno ed il numero cinque del Palermo giunto in Sicilia dalla galassia City.