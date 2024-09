Palermo, Gds: “Oggi a Torretta senza i nazionali. Segre scalpita, futuro Saric…”

Il campionato di Serie B si ferma per la sosta ma il Palermo di Dionisi riprende a lavorare oggi in vista della ripresa del torneo cadetto. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea che il tecnico rosanero sarà costretto a rinunciare a cinque elementi della rosa impegnati con le rispettive Nazionali: Desplanches (Italia Under 21), Peda (Polonia Under 21), Lund (Stati Uniti), Diakité (Mali) e Saric (Bosnia). Chi non mancherà certamente sul manto erboso del Palermo CFA di Torretta è Jacopo Segre, tornato finalmente in campo nella ripresa del match contro il Cosenza dopo l'assenza nelle prime tre giornate figlie di un infortunio. L'ex Torino ha subito mostrato un discreto stato di forma, contribuendo a cambiare ritmo e passo a centrocampo e sfiorando anche il gol del pareggio, con una bella conclusione salvata sulla linea da Mazzocchi a Micai battuto. La sosta consentirà al numero otto del Palermo di rodare ed ottimizzare ulteriormente la condizione atletica, ragion per cui, secondo il noto quotidiano regionale, è molto probabile che Segre ritrovi una maglia da titolare in occasione della prossima e delicata trasferta di Brunori e compagni sul campo della Juve Stabia. Vespe neopromosse e brillanti protagoniste in questo avvio di campionato. Servirà ancora tempo per rivedere tra gli arruolabili gli infortunati Lucioni, Verre e Baniya, tutti alle prese con il recupero da problemi muscolari, da verificare l'entità della distorsione alla caviglia di Appuah per comprendere se l'ex Nantes sarà tra i convocabili al Romeo Menti. Da definire la situazione di Dario Saric, non di facile risoluzione, dopo le due mancate convocazioni consecutive e la fase di impasse tra l'ex Ascoli ed il club rosanero. Sarebbe auspicabile chiarire il futuro del centrocampista bosniaco prima della ripresa del campionato.