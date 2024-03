Palermo, Gds: “Occhio al futuro, destino Corini segnato. Nove rosa in bilico…”

Occhio al futuro. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia, quando mancano ancora otto giornate al termine della regular season del campionato di Serie B, ipotizza gli scenari che potrebbero prospettarsi in casa rosanero in vista del prossimo anno- Griglia playoff da scalare ed eventuali spareggi promozione da giocarsi al meglio per la compagine di Corini che, indipendentemente dall'esito del torneo cadetto in corso d'opera, subirà una vera e propria rivoluzione sul piano tecnico. Come evidenzia il noto quotidiano regionale, il primo a salutare il club targato City Football Group sarà con ogni probabilità proprio il coach di Bagnolo Mella, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno ed il cui destino appare obiettivamente segnato. Organico che sarà profondamente rivisitato e potenziato, al netto della categoria di pertinenza nella prossima stagione. Almeno nove gli attuali tesserati tra i calciatori la cui conferma in maglia rosanero è fortemente in bilico. Questo scorcio finale di stagione potrà essere loro utile non solo per scalare le gerarchie tecniche di Corini ma soprattutto per convincere il club di viale del Fante a protrarre il rapporto professionale anche nella stagione 2024-2025. Il concetto dei ventidue titolari sempre decantato da Corini è venuto meno nei fatti nel 2024, dal nuovo anno i giocatori coinvolti nelle rotazioni del mister sono stati tra i quindici ed i sedici al massimo. Molti sono letteralmente spariti dai radar, non riuscendo più a collezionare considerazione e minutaggio. Lasceranno Palermo Kanuric e Marconi, entrambi in scadenza, non verrano probabilmente riscattati i cartellini dei quattro giocatori in prestito, Henderson,. Mancuso, Cpoulibaly e Traorè, con il classe 2004 ex Milan che ha un costo decisamente alto. Un poker di elementi di valore che dovrà provare a far cambiare idea a dirigenza e proprietà in questo rush finale, al pari di Aurelio, Graves e Buttaro. Tra i meno impiegati c'è Leo Stulac, il cui contratto scade nel 2025 ma che senza le giuste prospettive potrebbe valutare altre ipotesi per il suo futuro. Blindato da un contratto con scadenza 2026 Roberto Insigne, il cui rendimento sul campo è auspicabile registri un'impennata dopo un'annata non all'altezza delle aspettative riposte nei suoi confronti. In ottica nuovo Palermo saranno diversi i giocatori che formalmente rientreranno alla base dai prestiti la prossima estate: Peda, Saric, Corona, Damiani, Broh e Devetak.