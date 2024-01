Palermo, GdS: “Mercato per A diretta, Corini e gli equilibri nello spogliatoio”

Secondo l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, il Palermo si sta muovendo da grande società in sede di calciomercato invernale. Gli interventi sul piano delle entrate sono roboanti per la categoria. Da Filippo Ranocchia a Salim Diakité fino al possibile approdo di Daniele Verde, con la pista Caso sempre aperta. E' chiara l'intenzione di voler andarsi a prendere la promozione diretta, dopo aver allestito una squadra importante in estate, ben rinforzata nella corrente sessione. Il campo al momento vede i rosanero al sesto posto, reduci dal pareggio di Catanzaro ed a meno cinque dalla Cremonese seconda. Il campionato di Serie B, come sottolineato più volte è imprevedibile e da qua alla fine può succedere di tutto. Un filotto di risultati è alla portata del club di Viale del Fante, che se riesce a trovare una maggiore continuità nella proposta di gioco, può fare male a tutti gli avversari presenti nel torneo cadetto. Inoltre, con tutti questi giocatori di prima fascia, dovrà essere bravo il tecnico Eugenio Corini, come sottolinea il noto quotidiano siciliano. Il mister di Bagnolo Mella, infatti, dovrà essere bravo a tenere gli equilibri all'interno dello spogliatoio e far sì che tutti remino dalla stessa parte, con il fine di arrivare all'obiettivo prefissato ad inizio stagione. La parola, dopo questo mercato, passerà completamente al manto erboso.