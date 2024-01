Serie B, 22a giornata da montagne russe! Risultati a sorpresa e classifica aggiornata

Dall'Ascoli di Fabrizio Castori, impelagato nella lotta per non retrocedere, che espugna per 0-2 il Sinigaglia di Como, con il gol di Mendes e l'autogol di Cassandro, tra il minuto 82' e quello 89'. Si passa ai successi di misura rispettivamente di Cosenza e Spezia, di misura e su campi ostici come quelli del SudTirol e del Pisa. 1-0 decide il neo arrivato Gianluca Frabotta al Druso di Bolzano e rocambolesco 2-3 tra le mura toscane in favore della nuova compagine di Mateju. Quest'ultimo protagonista, insieme a Daniele Verde (autore di una doppietta). In copertina c'è il 3-0 del Modena (reduce da sei risultati senza vittoria) sulla capolista Parma. Decisivi per il netto tris ai crociati i centri di Battistella, Abiuso e Ponsi. E' vero che la Feralpisalò è in netta ripresa, ma che infilasse il quinto risultato positivo, delle ultime sei, con sonoro 5-1 sul Lecco di Bonazzoli, era impronosticabile. E' pazzesco come la compagine di Zaffaroni tra settimana scorsa e sabato, abbia segnato la bellezza di otto gol e subitone uno. Show incredibile quello arrivato grazie alle firme di Martella, Felici, Butic e Tonetto. L'elenco delle sorprese si chiude con Sampdoria e Reggiana che espugnano rispettivamente Cittadella e Bari, con quest'ultimo caduto in crisi nera di risultati. Squadra di Gorini che cade per la seconda volta di fila. Nella norma i successi di Cremonese e Venezia su Brescia e Ternana, di misura.