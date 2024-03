Palermo, Gds: “La ripresa non è più un fattore, da Cremona trend negativo per i rosa”

La ripresa diventa un boomerang. Il Palermo che cresceva alla distanza e si imponeva sugli avversari, realizzando gol pesanti e decisivi nel secondo tempo sembra oggi uno sbiadito ricordo. Eppure, nelle prime cinque sfide del 2024, i rosanero avevano segnato ben nove gol dopo l'intervallo, dato sceso vertiginosamente ad un'unica segnatura nelle ultime quattro partite. Inversione di tendenza su cui pone l'accento l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che evidenzia le flessioni vistose della squadra di Corini nella seconda frazione di gioco in questo ultimo frangente di stagione. Trend involutivo iniziato nella ripresa del big match di Cremona quando, in vantaggio di due gol ed un uomo, i rosanero subirono la rimonta grigiorossa in un paio di minuti e non riuscirono più a bucare la porta di Jungdal. Difficoltà a rimettersi in moto dopo l'intervallo ribadite anche nelle sfide contro Ternana, Brescia e Lecco, dove i secondi quarantacinque minuti hanno proposto un Palermo smunto, spento ed incapace di far male con costanza ed incisività al proprio avversario. Problemi legati alla condizione fisica ma non solo, dietro i tanti svarioni difensivi vi è anche la scarsa continuità sul piano di concentrazione ed applicazione mentale. A Lecco il Palermo è riuscito a conservare il vantaggio nella ripresa, con la Ternana ha ha subito i gol decisivi per la sconfitta ,segando una rete ininfluente e rocambolesca con Brunori all'ultimo istante del recupero. A Brescia i quattro gol sono giunti nel primo tempo ma la ripresa dei rosanero è stata impalpabile in termini di proposta offensiva. All'alba del girone, contro Bari, Feralpisalò e Modena, i rosa erano riusciti a far gol nella ripresa. L'auspicio è che possano far centro anche nel big match contro il Venezia, visto che i lagunari tendono spesso a calare e subire reti nella seconda frazione di gioco.