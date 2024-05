Palermo, Gds: “Ko con l’Ascoli mette playoff a rischio. Sampdoria punta sesto posto”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa i conti quando mancano centottanta minuti al termine del campionato di Serie B. Palermo che pareva ormai certo della qualificazione ai playoff, nonostante scarso rendimento e prestazioni modeste, virtualmente detentore di un sesto posto difficilmente insidiabile visto il gap dalle inseguitrici. Convinzioni che si sono progressivamente sgretolate, sull'altare di una stucchevole sequenza di risultati deludenti e sconfitte inattese. I sei punti conseguiti nelle ultime dieci gare, con in mezzo l'avvicendamento in panchina tra Corini e Mignani, hanno di fatto rimesso tutto in discussione. Ragion per cui, come sottolinea il noto quotidiano regionale, la gara con l'Ascoli di domenica prossima al Barbera diventa fondamentale. Palermo che dovrà fare un punto almeno per vidimare l'accesso ai prossimi playoff, un pari basterebbe anche per blindare il sesto posto qualora la Sampdoria perdesse in casa con la Reggiana ed il Brescia non vincesse. La formazione blucerchiata, reduce dal successo di Lecco, ha ridotto a tre punti il distacco dal Palermo, vanta il vantaggio nel computo degli scontri diretti sui rosa e diventa rivale più che temibile per il sesto posto. Occhio anche al Sudtirol, in caso di successo altoatesino a Pisa e nell'ultimo turno contro il Palermo, con più di un gol di scarto, anche la compagine di Valente potrebbe scalzare i rosa dal novero delle partecipanti ai playoff. Diventa quindi più che mai importante fare punti contro un Ascoli impegnato nella lotta per non retrocedere. Un ko contro i marchiugiani metterebbe a rischio non soltanto il sesto posto, ma anche la qualificazione agli spareggi promozione. Scenario incredibile ed impensabile fino a poco tempo fa, ma le sconfitte sorprendenti contro Reggiana e Spezia hanno complicato non poco il percorso già tortuoso della squadra rosanero.