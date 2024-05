Palermo, Gds: “City Group manda tutti in ritiro. Rosa peggio con Mignani, playoff…”

Tutti in ritiro. Per provare a ritrovare compattezza, serenità, voglia di reagire. Soluzione fisiologica o quasi, per una squadra che ha smarrito identità, gioco, condizione psicofisica, capacità di fare risultato. Lo score del Palermo è impietoso nelle ultime dieci giornate: il misero bottino di sei punti ed una sola vittoria strappata a Lecco, una striscia equamente divisa tra Corini e Mignani la cui staffetta in panchina ha prodotto poco o nulla. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come il cambio di guida tecnica non abbia alla luce dei fatti generato alcuna svolta. Anzi, per certi versi, la situazione può definirsi peggiorata. La squadra, già in ambasce sotto vari punti di vista nella precedente gestione, ha smarrito quelle poche certezze tattiche e concettuali retaggio dell'era Corini. Dal 4-3-3 o 4-2-3-1, Mignani è passato ad un molto più accorto e conservativo 3-5-2. nell'auspicio di arginare la vulnerabilità in fase difensiva di una squadra che mostrava poco equilibrio tra i reparti incassando caterve di gol. Per farlo ha dovuto necessariamente schierare giocatori in ruoli per loro inediti, con inevitabili ripercussioni su qualità e continuità di rendimento dei singoli. Di Francesco, utilizzato da mezzala, posizione mai ricoperta in passato, è un esempio lampante in tal senso. Prima la squadra rosa si distingueva per mole e prolificità della produzione offensiva, pur subendo un numero eccessivo di gol. Oggi il Palermo resta la squadra tra le peggiori difese del torneo cadetto, ma fatica anche ad avvicinarsi con pericolosità alla porta avversaria. A La Spezia, la compagine di Mignani non ha quasi mai tirato verso la porta di Zoet. Involuzione palese e preoccupante, con management e proprietà del CFG che hanno deciso di mandare la squadra in ritiro in un hotel cittadino per non rischiare di perdere anche il sesto posto nella griglia playoff. Il Palermo non può recitare da comparsa negli spareggi promozioni e deve necessariamente reagire, magari con un sussulto contro l'Ascoli al Barbera che restituisca un minimo di fiducia e speranza ai tifosi.