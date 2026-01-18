Palermo, GDS: “Inzaghi: «La strada è giusta, ma serve più cattiveria»”

«Non cambio il mio giudizio per un gol preso al 95’, a Mantova abbiamo fatto una grande prestazione. Se la ripeteremo, vinceremo tante partite»

Il Palermo riparte dalle certezze costruite nelle ultime settimane e non lascia che il pareggio di Mantova condizioni il percorso. È questo il messaggio lanciato da Filippo Inzaghi, che alla vigilia della sfida contro lo Spezia invita l’ambiente a guardare avanti, ribadendo come “un episodio al 95’ non può cambiare i giudizi su una prestazione solida”. Anche se squalificato e quindi assente dalla panchina, il tecnico si sente comunque parte attiva della partita, troppo importante per essere sottovalutata.

Inzaghi difende con forza il lavoro svolto, sottolineando che la squadra è sulla strada giusta e che, giocando come fatto al Martelli, arriveranno molte vittorie. Il limite da colmare resta la capacità di chiudere le partite: manca ancora quella “cattiveria” necessaria per trasformare il dominio in risultato pieno, ma le basi, secondo l’allenatore, sono evidenti.

Ampio spazio anche al tema del gruppo. Inzaghi parla di un’“anima” che sta nascendo e di un’identità finalmente riconoscibile, frutto di settimane di lavoro. Il sogno, ribadisce, si costruisce una partita alla volta, senza guardare ai risultati delle altre squadre ma concentrandosi solo sul proprio percorso. Le ultime sette gare rappresentano un riferimento chiaro da non tradire.

Tornando alla gara con il Mantova, il rammarico è esclusivamente per il risultato. Il Palermo, ricorda Inzaghi, aveva concesso pochissimo prima del gol subito e creato diverse occasioni. Accettare il verdetto del campo è doveroso, ma la prestazione resta un punto di forza da cui ripartire, soprattutto in vista dello Spezia, contro cui l’obiettivo è replicare quel tipo di partita.

Massima attenzione, però, all’avversario. Al di là della posizione in classifica, lo Spezia viene considerato una squadra di valore, capace di rendere la gara dura e combattuta. Il Palermo gioca in casa e vuole recuperare i punti lasciati a Mantova, anche se Inzaghi non nasconde l’amarezza per la squalifica, giudicata ingiusta. La fiducia nello staff, però, è totale.

Nelle considerazioni finali, l’allenatore rosanero si sofferma sui singoli. Soddisfazione per il rientro di Magnani, visto come un rinforzo importante per una difesa già solida, una volta smaltiti i problemi fisici. Parole di incoraggiamento anche per Vasic, che Inzaghi sta cercando di rendere più incisivo in fase offensiva, chiedendo pazienza per un giocatore considerato un’arma preziosa. Infine, il dubbio legato a Ceccaroni, reduce dalla febbre, con la decisione finale affidata alle sensazioni dell’ultimo allenamento.

Il quadro che emerge è quello di un Palermo convinto delle proprie qualità, chiamato ora a trasformare le buone prestazioni in punti pesanti per dare continuità a un sogno che, come ribadisce Inzaghi, va costruito passo dopo passo.