Giornale di Sicilia: “Palermo, con lo Spezia c’è solo un risultato”

⚽️ 18 gennaio - 08:51

Il Palermo si affida ancora una volta al proprio pubblico per rilanciare la corsa verso le zone nobili della classifica. Al “Barbera” arriva lo Spezia, in una gara che vale molto più dei tre punti e che Inzaghi considera un passaggio chiave per “restare agganciati al treno delle prime”. Dopo il pareggio di Mantova, l’obiettivo è chiaro: riprendere la marcia positiva sfruttando il fattore casa, dove i rosanero hanno costruito una striscia impeccabile di quattro vittorie consecutive senza subire gol.

L’allenatore Filippo Inzaghi punta apertamente sull’effetto “Barbera”, che potrebbe spingere il Palermo all’ottavo risultato utile di fila e alla quinta vittoria consecutiva davanti ai propri tifosi. Un successo permetterebbe ai rosanero di avvicinarsi sensibilmente alle posizioni di vertice, approfittando anche del pari nello scontro diretto tra Monza e Frosinone, con la possibilità concreta di ridurre il distacco sia dalla capolista sia dal Venezia.

La sfida, però, nasconde più di un’insidia. Lo Spezia, pur attraversando un periodo complicato, arriva al “Barbera” profondamente rinnovato dal mercato e con il bisogno urgente di punti salvezza. Inoltre, la presenza degli ex Aurelio e Soleri aggiunge un pizzico di tensione emotiva a una partita che Inzaghi sa di dover preparare anche dal punto di vista mentale.

Sul fronte rosanero, la settimana è stata segnata dal ritorno di Magnani, rientrato dal prestito alla Reggiana per contribuire alla rincorsa alla Serie A, anche se un infortunio lo terrà fuori per alcune settimane. Il mercato resta un tema caldo, con l’uscita di Avella e la liberazione di uno slot tra gli over che alimenta le speranze dei tifosi, soprattutto in vista di possibili movimenti da Pisa come Tramoni o Moreo.

In campo, Inzaghi sembra orientato a confermare gran parte dell’assetto visto nelle ultime uscite. Davanti a Joronen, la difesa dovrebbe essere guidata da Bani, con il dubbio legato alle condizioni di Ceccaroni. A centrocampo poche sorprese, mentre in avanti potrebbe esserci qualche novità: Palumbo chiamato a inventare gioco e Gyasi in corsa per una maglia da titolare alle spalle di Pohjanpalo, regolarmente disponibile nonostante una settimana di gestione.

I numeri rafforzano l’ottimismo del Palermo: i rosanero non facevano così bene in casa in Serie B da oltre mezzo secolo, e non infilano cinque vittorie interne consecutive senza subire gol dal campionato 1974/75. Dall’altra parte, lo Spezia ha raccolto finora pochi punti lontano da casa, segnale di una fragilità esterna che il Palermo vuole sfruttare.

Il messaggio che arriva dal “Giornale di Sicilia” è netto: contro lo Spezia non sono ammessi passi falsi. Per continuare a inseguire la Serie A dalla porta principale, per alimentare l’entusiasmo del pubblico e per confermare che il “Barbera” è tornato a essere una roccaforte, al Palermo serve un solo risultato. Vincere.