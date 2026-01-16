Corriere dello Sport: “Palermo, più opzioni per Inzaghi”

Dalla rassegna stampa emerge un Palermo molto attivo dietro le quinte, dove anche quelle che sembrano mosse di contorno rivelano in realtà una precisa strategia di mercato. Il Corriere dello Sport sottolinea come la cessione definitiva di Michele Avella al Guidonia Montecelio e il rientro di Francesco Di Bartolo dalla Nuova Sondrio Calcio non siano semplici operazioni di assestamento nel reparto portieri, ma passaggi studiati con attenzione.

Il quotidiano parla chiaramente di “porte girevoli nelle retrovie”, spiegando che il ritorno di Di Bartolo , portiere Under destinato al ruolo di terzo, consente al club rosanero di liberare uno slot Over. Un dettaglio tutt’altro che marginale: con il rientro di Magnani , gli Over in rosa sono ora 17 e questo permette alla dirigenza targata City Group di pianificare con maggiore libertà i prossimi innesti, in particolare in attacco.

Secondo il giornale, il margine potrebbe addirittura ampliarsi. Oltre allo spazio liberato da Avella , infatti, è molto probabile un’uscita di Diakité , laterale destro seguito con interesse da Avellino e Juve Stabia , oltre che da club francesi. Se una di queste piste dovesse concretizzarsi, il Palermo avrebbe due caselle Over disponibili, restando comunque sotto il tetto massimo di 18.

I riflettori sono puntati soprattutto sul reparto offensivo, dove andrà colmato il vuoto lasciato da Brunori. Il nome più ambizioso resta Matteo Tramoni del Pisa: valutazione elevata, attorno ai 6 milioni, e trattativa complessa, ma il profilo continua a essere monitorato, anche alla luce dei cambiamenti in corso nell’attacco toscano. Più accessibile, secondo il Corriere dello Sport, la pista che porta a Dennis Johnsen della Cremonese, fantasista norvegese valutato tra i 2 e i 3 milioni. Restano sullo sfondo anche Nicholas Pierini del Sassuolo e Stefano Moreo, attualmente al Pisa, giocatore che Inzaghi conosce molto bene per il suo passato in rosanero.