Giornale di Sicilia: “Gli ex Soleri e Aurelio risvegliano i ricordi”

Per loro due potrebbe non essere l’ultimo incrocio stagionale con i rosanero

⚽️ 16 gennaio - 08:28

Nella rassegna stampa di oggi, il Giornale di Sicilia pone l’accento sul forte intreccio di ex che caratterizza la sfida del Palermo, una partita carica di significati emotivi e di ricordi contrastanti. Al centro dell’attenzione c’è soprattutto Soleri, il cui ritorno al Barbera viene sempre vissuto con grande partecipazione dal pubblico rosanero. Il quotidiano ricorda come il suo contributo alla promozione in Serie B del 2022 sia rimasto impresso nella memoria dei tifosi: un attaccante spesso partito dalla panchina, ma capace di incidere con continuità, come dimostrano i numeri raccolti in oltre cento presenze. Quella di domenica sarà solo la seconda volta da avversario in viale del Fante, ma non è escluso che l’incrocio possa ripetersi, visto che lo Spezia starebbe valutando una sua possibile partenza e avrebbe già avviato contatti con il Pescara.

Situazione analoga per un altro ex rosanero oggi in forza agli aquilotti, Aurelio. Nel suo ruolo la concorrenza è diventata fitta e il club ligure si è detto disposto ad ascoltare offerte, con il Venezia che avrebbe già manifestato interesse. Il Giornale di Sicilia rievoca però un ricordo amarissimo legato al suo nome: il gol nel recupero che, nel febbraio 2025, permise allo Spezia di pareggiare una gara che il Palermo conduceva di due reti fino a pochi minuti dalla fine. Completa il quadro degli ex in casa ligure Mateju, il cui passaggio in Sicilia non ha lasciato grandi rimpianti: arrivato come innesto di esperienza nell’estate 2022, è rimasto nella memoria dei tifosi soprattutto per le difficoltà mostrate in campo.

Ma la sfida è carica di significati anche in senso inverso. Il quotidiano sottolinea il legame profondo che alcuni giocatori rosanero hanno con la piazza spezzina. Ceccaroni, nato a Sarzana, è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia fino all’esordio in prima squadra; Augello ha mosso proprio lì i primi passi in Serie B prima di affermarsi anche in Serie A con Sampdoria e Cagliari; Gyasi, infine, ha vissuto cinque stagioni da protagonista con gli aquilotti, contribuendo in modo decisivo alla storica promozione del 2020. Il Giornale di Sicilia evidenzia come sia Gyasi sia Augello siano ancora a caccia del primo gol stagionale, mentre Ceccaroni si è già sbloccato nell’ultima giornata: segnare in una partita così varrebbe doppio, soprattutto per un Palermo chiamato a reagire dopo il finale beffardo di Mantova e consapevole di non potersi più permettere passi falsi.