Palermo, il cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso

La società rosanero esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del presidente della Fiorentina
Nella mattinata odierna è deceduto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, all'età di 76 anni, da tempo sottoposto a cure.

Il Palermo ha voluto esprimere il suo cordoglio tramite un messaggio pubblicato nel sito ufficiale: "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Presidente dell’ACF Fiorentina Rocco B. Commisso".

