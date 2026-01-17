Nella mattinata odierna è deceduto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, all'età di 76 anni, da tempo sottoposto a cure.
Il Cordoglio
Palermo, il cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso
La società rosanero esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del presidente della Fiorentina
Il Palermo ha voluto esprimere il suo cordoglio tramite un messaggio pubblicato nel sito ufficiale: "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Presidente dell’ACF Fiorentina Rocco B. Commisso".
