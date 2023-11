Palermo, Gds: “Involuzione gioco e risultati, da sogno ad incubo. Vincere col Brescia”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia scruta i numeri desolanti dell'inattesa involuzione del Palermo di Corini nell'ultimo mese. Solo qualche settimana fa, prima della sosta del campionato, la compagine rosanero inanellava la terza vittoria consecutiva, quarta di fila in trasferta, espugnando con merito il Braglia di Modena con quattromila tifosi al seguito in visibilio per le reti decisive di Henderson e Mancuso. Il Palermo era secondo con diciannove punti, ad una sola lunghezza dalla capolista Parma e con una gara in meno rispetto ai ducali. In pochi avrebbero predetto lo scenario che si è materializzato alla ripresa del torneo cadetto, al rientro dalla pausa per gli impegni delle Nazionali. Il calendario sembrava fornire un ghiotto assist alla formazione siciliana che viaggiava spedita e col vento in poppa in direzione Serie A: quattro gare su cinque al Barbera con formazioni indietro in classifica ed in chiara difficoltà. Spezia e Lecco in casa, Sampdoria in trasferta, un primo tris di match abbondantemente alla portata di Brunori e compagni. Sui nove punti a disposizione, il Palermo ne ha acciuffato in extremis appena uno, grazie alla perla di Stulac in pieno recupero contro i bianconeri guidati da Alvini. Poi il cocente scivolone al Barbera contro il Lecco penultimo in quel frangente ed il ko di Marassi contro una Sampdoria in piena crisi. Prestazioni vuote ed involute sul piano di intensità, compattezza e qualità di gioco espresso, svarioni difensivi e una fase di costruzione piatta ed imprecisa, rosa sovrastati dagli avversari anche sul piano della corsa e del carattere nelle ultime due apparizioni. Solo Brescia e Ternana hanno uno score peggiore del Palermo nelle ultime tre sfide, Feralpisalò e Pisa hanno portato a casa un solo punto come gli uomini di Corini. Nefasti gli effetti in classifica, dal sogno di agguantare il Parma ai sette punti recuperati al Palermo dal Modena, oltre al sorpasso di Venezia, canarini e Catanzaro, le inseguitrici come Bari e Cremonese che incalzano. Dal secondo al quinto posto in un'inezia. Battere il Brescia mercoledì diventa fondamentale per arginare l'imperversare di una crisi. Sul piano prestazionale il Palermo post sosta è lontano parente di quello ammirato in avvio di stagione, somiglia certamente di più alla squadra improduttiva e lacunosa dello scorso campionato.