Palermo, Corriere dello Sport: “Rosa in linea con target City Group. Futuro Corini…”

Focus sull'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito al momento di palese difficoltà vissuto dal Palermo di Corini. Un punto racimolato in tre match dopo la sosta del torneo cadetto, prestazioni scadenti e vistosa involuzione rispetto a quanto mostrato prima della pausa. Il pari riacciuffato all'ultimo respiro contro lo Spezia, l'inatteso capitombolo interno contro la matricola Lecco, la sconfitta senza appello di Marassi contro la Sampdoria. Trend negativo che ha fatto inevitabilmente perdere contatto con la vetta della graduatoria: Parma in fuga, Venezia e Modena che hanno scavalcato la formazione di Corini scivolata dal secondo al quinto posto nel giro di poche settimane. Al netto delle criticità tecnico-tattiche, il noto quotidiano sportivo nazionale sottolinea come abbia sorpreso in particolare il gap in termini di determinazione, ferocia agonistica e spessore caratteriale emerso per almeno un'ora al Ferraris tra le due formazioni. Palermo messo sotto da una Sampdoria con l'acqua alla gola e chiaramente più affamata e volitiva rispetto alla squadra di Corini. I propositi di rivalsa di tutti i protagonisti in casa rosanero dopo il ko contro il Lecco sono naufragati al cospetto del riscontro del rettangolo verde, non trovando riscontro fattuale rispetto ai proclami dialettici. Adesso si fa leva su equilibrio e raziocinio della proprietà nei momenti di maggiore difficoltà: l'ondata di critiche e dissenso che straripa in queste ore non intacca le convinzioni del management del City Football Group. La posizione di Corini non è in discussione, le valutazioni non vengono mai tarate su una singola partita sbagliata ma più ad ampio raggio, il Palermo viene reputato in termini numerici in linea con gli obiettivi iniziali, ovvero quinto e con una gara ancora da recuperare. Si valuta attentamente il ritorno sul mercato a gennaio, non solo per un esterno basso di destra. Ora servono scossa e punti nelle due sfide al Barbera contro Brescia e Cittadella che precedono la sosta, durante la quale si avrà modo di compiere un processo di analisi e riflessione più dettagliato e profondo.