Palermo, GDS: “Il caldo abbraccio dei tifosi a Johnsen e Rui Modesto”

Bagno di folla al Barbera per Johnsen e Rui Modesto: entusiasmo dei tifosi e Palermo carico verso l’Empoli

Il Giornale di Sicilia racconta una giornata all’insegna dell’entusiasmo e del contatto diretto tra squadra e tifoseria, con il primo vero abbraccio del pubblico ai nuovi volti del Palermo . Johnsen e Rui Modesto hanno incontrato circa un centinaio di sostenitori al Renzo Barbera , trasformando un semplice appuntamento in un momento simbolico del loro ingresso nel mondo rosanero.

Il quotidiano sottolinea come l’obiettivo dell’iniziativa fosse far percepire subito ai nuovi acquisti il calore della piazza palermitana, un messaggio arrivato forte e chiaro. Fin dalle prime ore del mattino, infatti, tanti tifosi si sono messi in fila per acquistare le maglie dei due giocatori, scattare foto e ottenere autografi. Sugli spalti virtuali del Barbera c’erano famiglie, bambini e giovani, segno di un entusiasmo trasversale che accompagna la squadra di Filippo Inzaghi in questo momento della stagione.