Il Giornale di Sicilia racconta una giornata all’insegna dell’entusiasmo e del contatto diretto tra squadra e tifoseria, con il primo vero abbraccio del pubblico ai nuovi volti del Palermo. Johnsen e Rui Modesto hanno incontrato circa un centinaio di sostenitori al Renzo Barbera, trasformando un semplice appuntamento in un momento simbolico del loro ingresso nel mondo rosanero.
Palermo, GDS: “Il caldo abbraccio dei tifosi a Johnsen e Rui Modesto”
Il quotidiano sottolinea come l’obiettivo dell’iniziativa fosse far percepire subito ai nuovi acquisti il calore della piazza palermitana, un messaggio arrivato forte e chiaro. Fin dalle prime ore del mattino, infatti, tanti tifosi si sono messi in fila per acquistare le maglie dei due giocatori, scattare foto e ottenere autografi. Sugli spalti virtuali del Barbera c’erano famiglie, bambini e giovani, segno di un entusiasmo trasversale che accompagna la squadra di Filippo Inzaghi in questo momento della stagione.
Dal punto di vista tecnico, l’attenzione si concentra soprattutto su Johnsen, che – come evidenzia il giornale – potrebbe già trovare spazio dal primo minuto nella sfida contro l’Empoli. Tempi più lunghi, invece, per Rui Modesto, ancora alle prese con un infortunio che lo terrà fuori per qualche settimana prima del rientro in gruppo.
Intanto lo stadio si prepara a essere ancora una volta protagonista. A poche ore dalla gara contro i toscani guidati dall’ex Alessio Dionisi, in programma alle 17.15, sono già oltre 23 mila i biglietti staccati, un numero che certifica il clima di grande partecipazione attorno al Palermo e alla sua rincorsa verso le zone altissime della classifica.
Il Giornale di Sicilia segnala infine che Inzaghi non parlerà in conferenza stampa alla vigilia: il club ha scelto di rimandare il bilancio del mercato alle interviste del post-partita, per mantenere tutta l’attenzione focalizzata su una sfida considerata cruciale contro l’Empoli. Un’ulteriore conferma di quanto, in questo momento, campo e risultati vengano prima di tutto.
