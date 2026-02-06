Giornale di Sicilia: “Pohja re del gol anche in Europa”

Con quella segnata al Bari sono 13 le reti in campionato, nessuno meglio di lui nelle principali seconde divisioni

⚽️ 6 febbraio - 08:36

Il Giornale di Sicilia oggi dedica ampio spazio a Joel Pohjanpalo, sottolineando come il gol segnato contro il Bari abbia certificato ancora una volta il suo peso specifico nel Palermo di Filippo Inzaghi. Quella rete è stata la tredicesima in campionato e la ventiduesima complessiva da quando, dodici mesi fa, il finlandese ha scelto il rosanero, confermandosi leader dell’attacco e capocannoniere della Serie B.

L’attenzione si sposta ora sulla sfida con l’Empoli dell’ex Dionisi, avversario già colpito duramente all’andata con una doppietta. Pohjanpalo aveva ritrovato il gol proprio al San Nicola dopo un avvio di 2026 senza reti, un digiuno che aveva inciso anche sulla produzione offensiva della squadra, ferma a sole due marcature in tre partite. Lo sblocco del bomber cambia lo scenario: tra fine novembre e inizio dicembre aveva già dimostrato di poter essere devastante, con sei gol in tre partite contro Entella, Carrarese ed Empoli, e ora vuole ribadire il suo status anche nei confronti dei principali rivali come Adorante del Venezia e Biasci dell’Avellino.

Il quotidiano evidenzia come il rendimento del finlandese sia di livello assoluto anche nel confronto europeo: tra le seconde divisioni di Francia, Germania, Inghilterra e Spagna, solo Vipotnik dello Swansea ha segnato quanto lui, mentre negli altri campionati nessun capocannoniere ha fatto meglio. Un dato che rafforza la bontà dell’investimento fatto dal club di viale del Fante, condiviso anche dalla proprietà di Manchester, convinta di aver puntato su un attaccante di valore superiore alla categoria.

Guardando ai numeri, Pohjanpalo è in ritmo per superare quanto fatto nelle due stagioni di B al Venezia, chiuse con 19 e 22 gol. E, come ricorda il giornale, con un pizzico di fortuna in più – quattro legni colpiti finora – il divario sugli altri bomber sarebbe ancora più netto.

Contro l’Empoli sarà supportato da Le Douaron e probabilmente da Johnsen, con cui aveva formato una coppia ideale in laguna. Mancherà invece Palumbo, uno dei suoi principali assist-man, autore di sei passaggi decisivi di cui quattro trasformati proprio dal centravanti. Il Giornale di Sicilia ripercorre anche la doppietta di Bari, emblematica del suo repertorio: prima l’inserimento sul secondo palo su palla inattiva, poi la conclusione potente da distanza ravvicinata.