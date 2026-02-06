Giornale di Sicilia: “Un dubbio per Inzaghi: chi al posto di Palumbo”

Con l’Empoli potrebbe debuttare il norvegese.In corsa pure Vasic e Gyasi

⚽️ 6 febbraio - 08:37

Il Giornale di Sicilia fotografa un Palermo ormai totalmente concentrato sulla sfida del Barbera contro l’Empoli di Alessio Dionisi. Con l’ultimo allenamento in programma oggi, la squadra di Filippo Inzaghi ha archiviato definitivamente la preparazione settimanale e guarda ai novanta minuti con l’obiettivo dichiarato di allungare la striscia positiva casalinga: cinque vittorie consecutive senza subire gol, un dato che testimonia solidità e fiducia.

Il quotidiano sottolinea come l’intenzione dell’allenatore sia quella di affidarsi agli uomini che nelle ultime uscite hanno garantito maggiore affidabilità, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo fisico e mentale. In difesa, nonostante il rientro tra i convocabili di Magnani, non sono previsti cambi: davanti a Joronen agiranno ancora Bani al centro, con Peda e Ceccaroni ai lati, un terzetto capace di mantenere la porta inviolata sia a Modena sia a Bari.

Stessa linea di continuità anche a centrocampo. Pierozzi, diffidato e quindi a rischio squalifica, presidierà la fascia destra, mentre sulla sinistra ci sarà Augello. In mezzo, la coppia Ranocchia–Segre continuerà a fare da raccordo tra i reparti. L’assenza pesante è quella di Palumbo, fermato dal giudice sportivo, e proprio la sua sostituzione rappresenta il principale nodo da sciogliere per Inzaghi.

Il giornale racconta di un ballottaggio ancora aperto tra il nuovo arrivato Johnsen e le soluzioni già conosciute Gyasi e Vasic. Il tecnico ha testato tutte le opzioni nelle ultime settimane e la decisione definitiva arriverà solo a ridosso del fischio d’inizio. Al momento, Gyasi sembra leggermente favorito, con Johnsen e Vasic pronti a entrare a gara in corso.

In attacco, invece, le certezze non mancano: Pohjanpalo sarà il riferimento offensivo, con Le Douaron a supporto. Una scelta che conferma la volontà del Palermo di puntare sulla continuità per restare agganciato al gruppo di testa della Serie B e provare a trasformare il Barbera in un fattore decisivo anche contro l’Empoli.