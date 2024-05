Palermo, GdS: “Gomes e Ceccaroni restano in dubbio per il Sudtirol. Le ultime”

Il Palermo si sta preparando per la partita contro il Südtirol a Bolzano. Ci sono alcuni dubbi sulla presenza di Claudio Gomes e Pietro Ceccaroni, che si sono infortunati nella partita contro l'Ascoli. Altri giocatori come Coulibaly, Di Mariano, Aurelio e Vasic sono fermi per infortuni. La formazione sarà un 3-5-2, con Jacopo Segre e Liam Henderson in ballottaggio per un posto a centrocampo e Leonardo Mancuso che cerca di guadagnarsi un posto in attacco. Michele Mignani, l'allenatore, dovrà trovare la giusta combinazione di giocatori per questa partita importante.