Palermo, Gds: “Errori, fragilità e porta aperta anche al Tombolato. Difesa rosa…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulla cronica fragilità difensiva del Palermo di Corini. Limite su cui il tecnico rosanero ha lavorato molto nelle sedute di allenamento durante la sosta, ma senza ottenere riscontri confortanti sul rettangolo verde nella prima giornata del girone di ritorno contro il Cittadella. Anche nelle ultime gare del girone d'andata, in cui il Palermo aveva conquistato due vittorie al Barbera ed altrettanti pari esterni, migliorando la propria classifica, la compagine siciliana aveva incassato ben dieci reti, decisamente troppe, e anche al Tombolato ha mostrato grande vulnerabilità in fase di non possesso. Pandolfi e Vita hanno firmato con troppa facilità le reti del successo veneto, con Pittarello che ha imperversato in entrambe le circostanze con eccessiva facilità. Complice l'assenza per infortunio di Ceccaroni prima, stop nel match interno contro il Brescia, e Lucioni poi, il tandem sul quale il Palermo aveva fondato la sua campagna di rafforzamento estivo nel reparto arretrato non ha più di fatto potuto scendere in campo dal primo minuto. Marconi e Nedelcearu hanno cercato di surrogare al meglio i compagni, ma le difficoltà sono emerse in maniera chiara ed incontrovertibile. Se Ceccaroni contro la Cremonese aveva una condizione non certo ideale, poiché rientrava da una lunga sosta ai box, al Tombolato ci si attendeva una prestazione diversa dall'ex Venezia, che in occasione della rete del vantaggio del Cittadella si è fatto sfuggire in modo piuttosto ingenuo Pittarello autore poi di percussione ed assist vincente per Pandolfi. Lucioni figurava nella lista dei convoccati per la sfida contro la squadra di Gorini, ma il tecnico rosanero non è riuscito a recuperarlo ed ha optato ancora per l'impiego di Nedelcearu nell'undici titolare. Salvo intoppi, Corini dovrebbe avere finalmente a disposizione per il match al Barbera contro il Modena entrambi i big del reparto difensivo. Lucioni e Ceccaroni in coppia avevano lasciato le briciole agli avversari nei primi otto turni di campionato in cui il Palermo aveva incassato appena quattro reti. L'auspicio è che ritrovando il suo tandem di centrali titolare nel cuore della retroguardia, la squadra rosanero possa ripristinare automatismi e solidità che avevano caratterizzato il pacchetto arretrato nell'avvio della stagione.