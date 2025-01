Palermo, GDS: “Dionisi cerca sprint sulle corsie. È caccia ad un terzino sinistro”

Il Palermo punta su rinforzi sugli esterni e un mercato strategico per il nuovo modulo 3-5-2.

⚽️ Mediagol 15 gennaio 2025 (modifica il 15 gennaio 2025 | 07:01)

Il cambio tattico del Palermo apre nuove prospettive, ma anche alcuni interrogativi. Come riporta il Giornale di Sicilia, il 3-5-2 adottato da Dionisi nella vittoria contro il Modena ha dato solidità alla squadra, ma ha anche evidenziato la necessità di rinforzi sugli esterni. "Il Palermo cerca il volo sulle corsie esterne. Nuovo modulo, nuove priorità," sottolinea il quotidiano, evidenziando che ora servono giocatori capaci di coprire tutta la fascia, sia in fase difensiva che offensiva.

A destra la situazione è rassicurante, con Pierozzi e Diakité a garantire concorrenza e rotazioni di qualità. "Contro il Modena, Pierozzi ha preso il posto del compagno per scelta tecnica," spiega il Giornale di Sicilia, mentre a sinistra persiste il problema di un’alternativa a Lund. Ceccaroni, titolare nella difesa a tre, non ha le caratteristiche per coprire il ruolo, mentre Buttaro è ormai in uscita. Una possibile soluzione potrebbe essere Di Francesco, ma il suo rientro dall’infortunio resta un’incognita: "Il suo ruolo sarà un rebus," riporta il quotidiano, ipotizzando che Dionisi possa adattarlo come quinto o variare il modulo.

Il Giornale di Sicilia fa il punto anche sul mercato: Barreca e Di Chiara rimangono opzioni per la fascia sinistra, ma le trattative sono in stand-by. "Il club si muove sottotraccia per dare a Dionisi nuovi elementi in grado di alzare il tasso qualitativo della squadra," scrive il quotidiano. Tuttavia, con un solo slot disponibile per gli over, le operazioni richiedono tempo e precisione.

Anche in attacco si registra una pausa. Dopo il raffreddamento delle piste Gytkjaer e Lapadula, il club è vigile sul mercato, pronto a cogliere opportunità. "Il gioco degli incastri non è ancora iniziato," osserva il Giornale di Sicilia, sottolineando come il Palermo, forte di una base solida, stia lavorando per un mercato mirato e strategico.