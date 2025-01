Calciomercato Palermo, Nikolaou richiesto all’estero: la situazione

Sirene di mercato estero per il difensore rosanero

Continua il calciomercato del Palermo: Dopo le voci su Saric, un altro calciatore potrebbe lasciare la Sicilia. Si tratta di Dimitris Nikolaou, arrivato questa estate dallo Spezia. Secondo quanto riportato da "Tuttomercatoweb", il Pafos, squadra cipriota, starebbe preparando l'assalto dal difensore. Non sarà facile convincere i rosanero, in quanto il greco è un titolarissimo di Dionisi, sia nella difesa a 3 che in uno schieramento a 4.